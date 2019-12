Na český a slovenský trh oficiálně vstupuje značka mobilních zařízení realme

Mladá značka mobilních zařízení realme se po úspěchu v Asii rozhodla pustit do expanze na západ. Dne 12. 12. 2019 se v Praze konalo setkání ku příležitosti oficiálního uvedení této značky na český a slovenský trh.

„Těší nás, že můžeme v ČR představit kompletní portfolio našich telefonů. Doufáme, že poskytneme mladým spotřebitelům překvapující produkty v dostupné cenové kategorii a tím překonáme jejich očekávání,“ uvedl Levi Lee, evropský ředitel značky realme.

Podle Leeho je český trh pro realme velmi důležitý a firma zde chce v dohledné době založit vlastní pobočku. Realme vzniklo v roce 2018, patří do portfolia skupiny BKK Electronics a jejími sesterskými značkami jsou Oppo, Vivo nebo OnePlus.

Značka přichází na naše trhy se strategií All in Quad, která klade důraz na fotografickou výbavu telefonů; všechny čtyři modely, které u nás jdou do prodeje, jsou vybaveny čtyřmi kamerami, od základního realme 5 až po vlajkovou loď realme X2 Pro.

Zařízení značky realme se na našich trzích objeví v prodeji od 16. 12. 2019. Oficiálním distributorem je IRD distribuce.

Zdroj: realme, ChannelWorld