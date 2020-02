Ministr spravedlnosti USA naznačil možnost koupě kontrolního podílu v Nokii a Ericssonu

Americký ministr spravedlnosti William Barr naznačil, že Spojené státy a jejich spojenci by měli zvážit neobvyklý krok – získat „kontrolní“ podíl ve společnostech Nokia a Ericsson. Šlo by o další úder v boji proti dominanci čínského Huawei v oblasti 5G.

Barr uvedl, že ke „sjednocení postupu USA se zájmy Nokie a/nebo Ericssonu“ by mohlo dojít tak, že by Spojené státy získaly kontrolní podíl ve společnostech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím konsorcia soukromých amerických a spřízněných společností.

Viceprezident je proti

Nokia a Ericsson mají kombinovanou tržní hodnotu ve výši 50 miliard dolarů. Není jasné, jaký zdroj by vláda USA pro vstoupení do obou podniků využila, ani zda by transakcí schválili regulátoři. Viceprezident Mike Pence s Barrovým návrhem nesouhlasí.

Spojené státy dlouhodobě kritizují společnost Huawei za její úzké vazby na čínskou vládu; vloni výrobce zařadili na ekonomickou černou listinu s odůvodněním, že se podílí na činnostech v rozporu s americkou národní bezpečností.

Minulý měsíc pak skupina šesti amerických senátorů předložila právní předpis, podle kterého USA vyčlení jednu miliardu dolarů na investice do „západní“ konkurence čínských firem Huawei a ZTE.

Zdroj: IDG News Service