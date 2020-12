Milan Bodlák novým technickým ředitelem v Enehano Solutions

Společnost Enehano Solutions oznámila, že na pozici technického ředitele jmenovala Milana Bodláka. Jako CTO bude zodpovídat za technologickou stránku realizovaných projektů a strategické cíle týkající se expanze Enehano Solutions po Evropě.

Na starost bude mít také metodiku, procesy a nástroje spojené s dodávkami projektů a technologiemi. Vedle toho působí také jako solution architekt na projektech a vede v Enehano architektonickou skupinu.

Bodlák je součástí společnosti téměř od jejího vzniku. Do firmy přišel z korporátního prostředí v roce 2016 a postupně si v ní vyzkoušel různé pozice od vývojáře a analytika až do pozice Head of Delivery, kde měl na starost dodávky projektů.

„Milan byl pro nás na pozici technického ředitele jasnou a naprosto přirozenou volbou. Má pro tuto funkci ideální profesní zkušenosti, a hlavně potřebné vůdčí schopnosti,“ vysvětluje Jiří Mach, CEO Enehano Solutions.

Milan Bodlák je absolventem ČVUT, kde se v začátcích věnoval oboru Kybernetika a Robotika, později se však začal zabývat softwarovým inženýrstvím. Ve volném čase rád sportuje, je čerstvě ženatý a jeho snem je létání.

Zdroj: Enehano Solutions