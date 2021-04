Microsoft převezme Nuance Communications, za firmu dá bezmála 20 miliard dolarů

Společnost Microsoft po několikadenních spekulacích potvrdila, že uzavřela dohodu o koupi společnosti Nuance Communications. Za výrobce specializujícího se na umělou inteligenci technologií pro rozpoznávání řeči dá úctyhodných 19,7 miliardy dolarů.

Akvizice by měla být dokončena do konce tohoto kalendářního roku. Nuance Communications, mezi jejíž produkty patří například Dragon Medical One či PowerScribe One, by poté měla být začleněna do segmentu Microsoft Intelligent Cloud.

V čele Nuance zůstane současný CEO Mark Benjamin, který bude reportovat přímo výkonnému viceprezidentovi Microsoftu pro cloud a umělou inteligenci Scottu Guthriemu.

Krok technologického giganta se dá interpretovat jako další posun v naplnění strategie přechodu ke cloudovým službám, tentokrát se zaměřením na odvětví zdravotnictví. Obě společnosti spolu již dříve spolupracovaly na automatizaci zdravotnické dokumentace.

Zdroj: IDG News Service