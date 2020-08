Michal Hebeda je novým sales engineerem ve společnosti Zebra Systems

Společnost Zebra Systems oznámila, že na pozici sales engineera jmenovala Michala Hebedu. Ten bude zodpovědný za předprodejní aktivity společnosti v České republice a na Slovensku a nově také v jihovýchodní Evropě.

Hebeda, za kterým stojí dlouholeté zkušenosti v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti včetně devíti let strávených v Kerio Technologies, přichází do Zebry ze společnosti Sophos.

Od 1. 8. 2020 má v Zebře na starosti zejména předprodejní podporu partnerů, zákazníků i kolegů z obchodního oddělení v rámci projektů v ČR a SR pro všechny produkty distribuované v rámci portfolia výrobců GFI Software, Acronis a SolarWinds MSP.

Stejnou pracovní náplň Hebeda mít i v regionu jihovýchodní Evropy, kam společnost rozšířila své distribuční aktivity. Prodej v jihovýchodní Evropě zajišťuje od 1. 8. 2020 Nebojsa Stankič v pozici regionální manažera Zebra Systems.

„Velmi si vážíme příchodu Michala na pozici Sales Engineera v tak dynamické době, kterou naše firma právě zažívá,“ uvedl k jmenování Hebedy ředitel společnosti Zebra Systems Zdeněk Bínek.

„Pevně věřím, že jeho detailní znalosti z kybernetické bezpečnosti nám pomohou prohloubit úspěšnou spolupráci s lokálními partnery, a stejně tak jeho mezinárodní zkušenosti v expanzi do regionu jihovýchodní Evropy,“ dodal.

