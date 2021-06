Meinolf Henke je novým provozním ředitelem CN Group

Společnost CN Group oznámila, že v rámci rychlé expanze ustanovila novou pozici provozního ředitele (COO), kterým jmenovala Meinolfa Henkeho.

Henke pochází z Německa a má za sebou více než 30 let pracovních zkušeností, z toho přes 20 let na vedoucích pozicích v oblasti IT a telekomunikací. Pracoval například ve společnostech Lufthansa nebo Vodafone, kde působil více než 23 let.

„V tuto chvíli Meinolf pracuje z Düsseldorfu,“ uvedl Michal Širica, generální ředitel společnosti CN Group. „Prozatím společně s manažery určuje strategii našich oddělení externě. V srpnu se však stane naším plnohodnotným kolegou.“

CN Group přitom není pro Meinolfa neznámou firmou. „Když působil ve Vodafonu, spolupracovali jsme s ním na mnoha projektech a od té doby má v CN Group mnoho přátel,“ vysvětlil Širica. „Jsem rád, že ho mezi námi mohu znovu přivítat.“

Zdroj: CN Group