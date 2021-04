Máte Apple Watch? Využijte jejich potenciál naplno

Apple Watch a iPhone jsou pro sebe jako stvořené a ten, kdo je pustí do svého života, určitě neprohloupí. Chytré hodinky vám nahradí krokoměr, změří čas při tréninku, ale taky vám připomenou, že se máte napít, zobrazí oznámení, když zrovna nemáte mobil při ruce, dokonce jimi můžete volat a posílat zprávy. Apple Watch toho ale umějí víc. Navzdory ceně jsou stále velmi oblíbené, a pokud chcete udělat radost sobě nebo své polovičce, můžete využít i nebankovní půjčku. Jistě, není to ideální řešení, ale pokud budete vybírat s rozumem, nemáte se čeho bát.

Funkce Najdi svůj iPhone

Stalo se vám někdy, že jste někde vytratili nebo zapomněli telefon a nemohli si vzpomenout kde? Apple Watch mají skvělou funkci, která vám mobil pomůže najít. Díky ní přinutíte iPhone blikat, a tak ho snadněji najdete, třeba když vám v tašce někam zapadne. Stačí pak kliknout na příslušnou ikonu aplikace,iPhone můžete přimět nejen blikat, ale například i zvonit.

Ovládejte televizi i bez ovladače

V dnešní době, kdy je všechno smart, je možné hodinkami ovládat i televizi. Některé chytré televizory mají k tomuto účelu vlastní aplikace (například Samsung), podobnou aplikaci má i Apple TV. Ovladač v podobě hodinek tak máte vždy po ruce, i když ten klasický zrovna zapadl pod gauč. Appku Apple TV Remote jednoduše nainstalujete do iPhonu a následně ji najdete i v hodinkách. A ovládání máte vždy pod palcem.

Odemkněte svůj MacBook

Ještě stále používáte k odemknutí počítače heslo? Tak na to zapomeňte. Notebook s možností odemykání otiskem prstu pomocí Touch ID lze odemykat i s Apple Watch. Heslo můžete jednoduše ztratit nebo zapomenout, ale hodinky budete mít u sebe prakticky vždy. MacBook se pak automaticky odemkne, jakmile mu dáte pokyn pomocí hodinek.

Nezobrazujte citlivé informace

Většina Apple Watch má neustále zapnutý displej, čímž dochází k tomu, že jsou na něm vidět i různé citlivé informace, které nechcete ukazovat svému okolí. Aktivujte funkci skrytí citlivých informací na displeji, najdete ji v nastaveních a možnostech zobrazení a jasu. Díky tomu uchráníte své údaje před nechtěnými zraky spolucestujících nebo lidí na ulici.

Vychytávek pro Apple Watch je nepřeberné množství, vy si jen musíte vybrat ty, které vám vyhovují. Nelze tvrdit, že je to lehký a rychlý proces, nějaký čas zabere, než si opravdu najdete to své, abyste z hodinek dostali maximum. Nicméně investicí do Apple Watch určitě nic nezkazíte a uvidíte, že vám skvěle poslouží, jen co si zvyknete na jejich praktičnost.