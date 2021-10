Mallpay představuje novou chytrou kartu, nabízí tříletou záruku a pojištění proti krádeži

Společnost Mallpay představila novou virtuální kartu, kterou získají všichni klienti v rámci nového ověřeného účtu „Plus“, jenž nahradí všechny dosavadní účty. V průběhu října na něj budou převedeni klienti, kteří využívali některý z původních účtů.

Novinkou produktu je to, že klienti získávají automaticky tříletou záruku na koupené zboží v hodnotě vyšší než 1 500 Kč. To je zároveň na rok automaticky pojištěno proti rozbití a krádeži. Zboží může být koupeno v kamenném obchodě i na e-shopu.

Mallpay ke své kartě dále nabídne automatické investice. V jejich rámci bude zaokrouhlovat částky u průběžných útrat a přebytek automaticky zhodnocovat ve spolupráci s digitální investiční službou Indigo od Patria Finance.

Je libo dopravu zdarma?

Mezi další novinky patří nakupování ve třech splátkách nazvané Mallpay Třetinka. A změnu přinese také možnost posílat prostřednictvím Mallpay peníze na libovolný bankovní účet, jež bude zprovozněna v průběhu listopadu.

Mallpay upřesňuje, že po Vánocích představí další benefit – dopravu zdarma na libovolnou adresu pro střední a velké nákupy (tzn. v hodnotě nad 500 Kč) v e-shopu Mall.cz.

Karta podle fintechu zároveň přinese rozšířený věrnostní klub, v rámci kterého je možné střádat body a ty pak využívat pro bezplatné doručení nebo slevu při akcích v rámci sítě zapojených e-shopů.

BNPL nabírá na popularitě

Kromě účtu Plus s Mallpay kartou mohou klienti Mallpay nadále využívat odložení platby na 14 dní do 5 000 Kč bez nutnosti ověření, a to pomocí platebního tlačítka v síti partnerských e-shopů Mallpay. Počet partnerů momentálně přesáhl číslo 9 000.

„Začátkem roku jsme startovali se 160 partnery. Nyní jsme na více než 9000 partnerů. To růst o více než 5500 %, který přichází díky výhodným podmínkám, jako je třeba pouze 0,5% transakční poplatek,“ vysvětluje CEO Mallpay Adam Kolesa.

Kolesa navíc zmiňuje, že počet partnerů do konce roku ještě stoupne. Využívání platebních metod BNPL (kup teď – plať později) bude totiž dle fintechu ze strany Čechů letos rekordní a služby, které je ve svých nákupních košících aktivují, mohou získat velké množství nových zákazníků.

Zdroj: Mallpay