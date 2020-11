Mall Pay umožní v listopadu odložit platbu za nákupy až do 20. 1.

Platební služba Mall Pay uvádí, že zhruba pětina lidí nakupujících online očekává, že jim e-shop umožní zaplatit za dárky až v lednu. Mall Pay proto svým zákazníkům a partnerům nově nabízí odložit platbu za vánoční nákupy až do 20. 1. 2021.

Zákazníci tak dle Mallu dostanou o měsíc delší splatnost než obvykle, malé a střední e-shopy zase další z benefitů, kterým jim pomůže vyrovnat se velkým hráčům. Mall Pay je zároveň připraven aktivovat u nich svou platební metodu do 24 hodin.

Možnost posunout platbu až na 20. 1. – tedy v maximálním případě až o 80 dní – získají všichni uživatelé skipovacích účtů s ověřením, tedy Start, Plus nebo Komplet. Prodloužení splatnosti je zdarma a vztahuje se na všechny nákupy, včetně těch v kamenných obchodech.

Platba do konce února za poplatek

Pro odložení platby až do 20. 1. stačí odložit běžným způsobem listopadové vyúčtování v zákaznické zóně Mall Pay. Pokud by klient chtěl posunout platbu ještě o další měsíc – tedy do 20. 2. – může tak učinit za poplatek tří korun za každou odloženou stokorunu.

CEO Mall Pay Adam Kolesa předpokládá, že posunutí splatnosti na leden využije asi pětkrát více zákazníků než loni. „Už loni byl o splatnost dárků po Vánocích velký zájem, možnost využila skoro třetina ze všech uživatelů Mall Pay,“ upřesňuje.

Z nedávno provedeného průzkumu Mall Pay vyplynulo, že možnost platit za dárky až ve chvíli, kdy si je obdarovaný ponechá, považují za důležité při výběru e-shopu asi tři čtvrtiny zákazníků.

Zdroj: Mall Pay