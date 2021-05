Mall Group má za sebou přelomový rok, vloni se poprvé přehoupl do zisku

E-commerce skupina Mall Group, jež zastřešuje internetové tržiště Mall, e-shop s elektronikou CZC.cz či e-shopy Vivantis a ProZdravi.cz oznámila, se v roce 2020 poprvé přehoupla do zisku.

Za uplynulý obchodní rok se skupině podařilo vygenerovat obrat ve výši 20,7 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 26 %. Oproti minulému obchodnímu roku narostl počet objednávek o 31 % a překonal hranici 14 milionů.

K černým číslům skupině pomohl boom internetového nakupování spojený s pandemií. Pozitivně se ovšem podle Mall Group promítlo i zlepšení transakční ekonomiky, transformace Mallu v tržiště i úspěch na zahraničních trzích.

Klíčem k úspěchu byla revize byznys modelu

„Covid-19 samozřejmě přispěl k našemu růstu, ale rozhodně nebyl hlavním důvodem našeho hospodářského zlepšení. Meziroční tempo růstu se oproti předchozím letům lehce zrychlilo, zásadním zlepšením ovšem prošla transakční ekonomika,“ říká šéf Mall Group Jan Hanuš.

Hanuš popisuje, že skupina ozdravila téměř všechny poměrové ukazatele, provedla revizi byznys modelu, zefektivnila logistiku a mimo jiné také vsadila na růst tržiště, což je model prodeje, jenž je podle něj v mnoha segmentech pro Mall efektivnější.

„Rovněž jsme zrevidovali fixní a interní náklady. Věděli jsme tedy, že výsledek bude meziročně výrazně lepší, ale i tak jsme naše vlastní očekávání o 500 milionů překonali,“ dodává Hanuš.

Budoucnost patří partnerskému prodeji

Skrze program Mall Partner prodává na Mallu již přes 2 000 partnerských obchodníků, kteří s Mallem získávají nový prodejní kanál a díky nimž nabídka produktů na Mallu překonala hranici 2 milionů položek.

„Tržiště Mall Partner je pro nás jedním z tahounů růstu, od kterého si do dalších let hodně slibujeme. Díky tržišti se nám opakovaně podařilo náš výkon i počet položek meziročně až ztrojnásobit a s podobnou ambicí vidíme i další roky,“ říká Hanuš.

Kromě kvality návazných služeb v čele s logistikou Mall investuje také do IT, a to s cílem maximálně zefektivnit orientaci na webu, optimalizovat rychlost vyhledávání či lépe přizpůsobit jednotlivé sekce webu specifickým segmentům zboží.

„Naše role však nekončí odesláním objednávky – tím naopak začíná. V ten moment sázíme na to, v čem nám konkurenti zatím nestačí, což je silná, robustní a rychlá infrastruktura doručení na evropské úrovni,“ vysvětluje Hanuš.

„To je opravdu těžké cvičení a nedá se přes noc okopírovat. Tam se e-commerce láme, protože nevítězí ti, kdo dokáží zboží nabídnout, ale ti, kdo ho dokáží i špičkově doručit,“ upřesňuje.

Zdroj: Mall Group