Luboš Milan posiluje GoodAccess spouštějící nový partnerský program

Společnost GoodAccess oznámila, že jmenovala Luboše Milana na pozici VP of Sales, kde bude mít na starosti zvyšování dosahu značky, nábor nových partnerů, společné plánování a jejich podporu.

Pod jeho vedením byl zároveň spuštěn nový partnerský program, jenž otevírá příležitosti pro resellery, poskytovatele řízených služeb (MSP) a affiliate partnery.

„Poskytovatelům řízených služeb, resellerům a affiliate partnerům nabízí škálu obchodních stimulů pro podporu prodeje, atraktivní marže, ochranu obchodních příležitostí a kontrolu nad zákaznickým cyklem,” říká Artur Kane, CMO společnosti GoodAccess.

Nový program podporuje multi-uživatelská prostředí a MSP umožňuje doplnit jejich portfolio ověřeným cloudovým řešením, vyhnout se časově náročné správě hardwarové infrastruktury a jednoduše aktivovat zákaznický účet.

Milan do společnosti přináší více jak 15 let zkušeností s budováním partnerského kanálu na mezinárodní úrovni. Před nástupem do GoodAccess působil ako regionální manažer pro APAC region v Kemp Technologies.

Zdroj: GoodAccess