Lenka Uzun a Vlastimil Horák posilují nejvyšší management české Tech Daty

Společnost Tech Data Česká republika oznámila dvě posily v řadách svého nejvyššího managementu. Na pozici solution sales & marketing director byla jmenovaná Lenka Uzun, z regionální pozice se do ČR vrací Vlastimil Horák.

Uzun bude nově bude mimo oblasti marketingového směřování zastřešovat také strategický rozvoj řešení, která společnost Tech Data vnímá jako klíčová – tedy oblast bezpečnosti, analytiky a IoT a cloudu.

„Lenka je ve společnosti již pátým rokem a věřím, že ji tento krok pomůže zúročit nabyté zkušenosti a dovednosti,“ říká Pavel Salák, generální ředitel Tech Daty v České republice.

„Zároveň se zaměřujeme i na další řešení, tedy analytiku a IoT a cloudové služby, kde budeme postupně nabízet našim partnerům více, než doposud. Naším partnerům by to mělo přinést více možností, jak obsloužit koncového zákazníka,“ dodává.

Lenka Uzun má více než 15 let zkušeností v distribuci s přidanou hodnotou, v minulosti působila ve společnosti Servodata jako marketingová manažerka. Do Tech Daty CZ přešla společně s týmem Avnet Technology Solutions při akvizici v roce 2017.

Vlasimil Horák bude nově zastávat product marketing directora pro Tech Data Advanced Solutions. Soustředit se bude na rozvoj klíčových prodejů strategických výrobců jako Cisco, Dell, IBM, HPE, Lenovo, Microsoft, VMware a Oracle.

„Jsem přesvědčen, že díky zkušenostem, které si Vlastimil přináší z regionálního řízení týmů, získají naši klíčoví výrobci a zákazníci silného partnera pro diskuze nad společným rozvojem obchodu,“ uvádí k nové posile Salák.

Horák působí již více než 20 let v oblasti obchodu a řízení obchodu v různých částech dodavatelského řetězce IT. Od roku 2012 pracovat v Avnet Technology Solutions, posledních 5 let sbíral zkušenosti při řízení obchodních týmů Dell EMC a VMware v regionu CEE.

Zdroj: Tech Data