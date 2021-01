Juniper představuje nový partnerský program, začleňuje do něj Mist

Společnost Juniper Networks odhalila detaily o svém novém partnerském programu Juniper Partner Advantage (JPA), jenž spustila 1. 1. 2021. Ten kombinuje prvky vlastního programu Juniperu a jeho dceřiné společnosti Mist.

Aktualizovaný program obsahuje úrovně partnerů Reseller, Select a Elite, přičemž první úroveň požaduje, aby partneři souhlasili s obchodními podmínkami výrobce, zatímco vstup do úrovně Select a Elite je možný pouze na pozvání.

Všechny úrovně budou mít v rámci programu možnost registrovat uzavřené obchody, díky čemuž získají další slevy při vytváření nových příležitostí. Partneři úrovní Select a Elite budou mít navíc přístup k rabatům.

Kromě programu JPA zavádí Juniper také nové programy jako součást programu Juniper Plus, který je k dispozici pro vybrané partnery a je rozdělen do tří úrovní – Enterprise Plus, Service Provider Plus a Accelerator Plus.

Program Plus zahrnuje partnerskou podporu v oblastech prodeje, PR a marketingu včetně exkluzivních nabídky, plánování či mapování příležitostí.

Zdroj: IDG News Service, Juniper Networks