Jiří Rožec a Kateřina Vymazalová posilují zastoupení realme pro ČR a SR

Společnost realme oznámila, že v prosinci 2020 se její české zastoupení rozrostlo o Jiřího Rožce, jenž nastoupil na pozici senior channel managera. Mezi jeho hlavní odpovědnosti patří rozvoj prodejních kanálů realme v České republice i na Slovensku.

Rožec do realme přichází z konkurenční značky Xiaomi, kde v předchozím roce působil jako obchodní ředitel. Jeho starostí byl partnerský prodej, zároveň se i spolupodílel na budování lokální pobočky Xiaomi.

V minulosti pracoval též ve společnosti Huawei, kde zastával pozici šéfa maloobchodu pro Českou republiku a Slovensko. Stál za budováním vlastní obchodní sítě Huawei včetně tzv. konceptu „pop-up store“ po celém Česku.

Na pozici senior PR and marketing managera společnosti realme pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko v říjnu 2020 nastoupila Kateřina Vymazalová. Ta zajišťuje a koordinuje veškeré komunikační aktivity ve zmíněných zemích.

Vymazalová přišla k realme s desetiletou zkušeností z oblasti IT marketingu a PR. Naposledy téměř tři roky působila u společnosti Epson na pozici marketingové a PR manažerky pro Česko a Slovensko a v minulosti pět let vedla marketingový tým IT distributora Asbis.

Má široké zkušenosti s plánováním a realizací marketingových strategií, pořádáním lokálních i mezinárodních partnerských akcí a press tripů, ale také trade marketingem či budováním showroomů.

Zdroj: realme