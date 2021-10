InTouch: špičková technika na pár kliknutí

Společnost Tech Data – A TD SYNNEX Company v nedávné době obohatila možnosti přímého a rychlého nákupu IT techniky na svém e-shopu InTouch. Nabídku na InTouch posílily vybrané produkty HPE a Lenovo ISG. Pro registrované partnery se tak podstatně rozšiřuje portfolio, k němuž mají jednoduchý přístup a mohou jej pořizovat za dlouhodobě výhodné ceny ze zásob v českém distribučním skladu Tech Data.

Rozšíření prodeje produktů přes e-shop InTouch reflektuje vývoj trhu v posledních letech, kdy dochází ke stírání hranice mezi value-added a broadline distribucí. Prakticky to znamená, že si registrovaný zákazník může na InTouch vybírat ze sortimentu startujícího třeba od myši až po výkonný server. A podle toho také těžit z výhod okamžité dostupnosti produktů i rozsáhlé předprodejní podpory.

V InTouch jsou nyní nově dostupné produkty HPE Aruba Instant-on a SMB switche, HPE servery, disková pole a nezbytné komponenty pro případný upgrade těchto zařízení. V případě značky Lenovo ISG pak jde o servery, storage a příslušenství. Na nákupy produktů Lenovo ISG a HPE přes InTouch se nyní navíc vztahuje zajímavá promoakce v podobě dárkových voucherů Alza/Mall. HPE a Lenovo ISG doplňují kompletní broadline nabídku HP, Dell Technologies, Cisco, Logitech, Fujitsu a mnoha dalších značek. Celkově lze v InTouch vybírat z téměř 50 tisíc produktů od více než 200 výrobců.

Tech Data působí na českém trhu prostřednictvím dvou samostatných právních subjektů – Tech Data AS Czech s.r.o. a Tech Data Distribution s.r.o. Pro možnost objednávat v celé šíři sortimentu InTouch, tedy včetně value-added produktů HPE a Lenovo, je třeba mít uzavřenou dealerskou smlouvu s oběma subjekty.

Zájemcům o vstup do InTouch, kteří doposud nemají s Tech Data uzavřenu žádnou partnerskou smlouvu, stačí vyplnit registrační formulář na internetových stránkách společnosti Tech Data. Podmínkou pro registraci je pouze to, aby zájemce podnikal v oblasti prodeje výpočetní techniky, komunikační techniky, software nebo spotřební elektroniky či služeb spojených s prodejem těchto produktů. Se zájemcem se následně spojí obchodní oddělení Tech Data a zašle mu k podpisu smluvní dokumenty (smlouva je k nahlédnutí zde). Po podpisu smlouvy provede partner registraci na e-shopu InTouch a může začít nakupovat zboží Tech Data Distribution i Tech Data AS.

Spolu s rozšířením portfolia získávají klienti InTouch řadu dalších výhod, zejména přístup k demo poolu, technickým a odborným školením, možnost využít technickou podporu, předprodejní konzultace a podporu jak ze strany obchodu, tak při instalaci.

InTouch s value-added sortimentem HPE a Lenovo ISG přináší obchodním partnerům Tech Data jasnou konkurenční výhodu. Mohou nabídnout svým zákazníkům servery, storage, síťové produkty a komponenty v extrémně krátkých dodacích lhůtách. Nákup pomocí e-shopu dává okamžitý přehled o ceně a dostupnosti produktů a nevyžaduje složitou komunikaci, přípravu nabídek a podobně. Pro zájemce, kteří uvažují o vstupu do InTouch je k dispozici také jeho zkušební verze.

Dotazy k dealerským smlouvám je připraveno zodpovědět obchodní oddělení Tech Data na sales@techdata.cz či telefonu +420 225 299 499. Informace o nových produktech zastoupených na InTouch poskytnou Marek Györi pro HPE (marek.gyori@techdata.com) či Aleš Komárek pro Lenovo ISG (ales.komarek@techdata.com).

Zdroj: Tech Data