IDC se rozrůstá, kupuje benchmarkingovou společnost Metri

Společnost IDC oznámila, že uzavřela dohodu o převzetí nezávislé firmy Metri, jež se zabývá zejména benchmarkingem a měřením výkonu IT. Hodnota transakce nebyla zveřejněna.

Analytická společnost uvádí, že kombinací schopností obou společností budou byznys lídři mít možnost získat přístup ke komplexnímu zdroji informací o plánování IT, který jim pomůže urychlit inovace a ušetřit na investicích do IT.

„Kombinace stávajících zdrojů IDC s komplexními srovnávacími daty a odborníky společnosti Metri poskytne nejdůvěryhodnější informace v oboru, které naši zákazníci kupující v oblasti IT potřebují, aby mohli provádět zásadní investiční rozhodnutí,“ uvedl CEO IDG, mateřské společnosti IDC, Mohamad Ali.

Databáze Metri podle IDC poskytuje prostřednictvím svých srovnávacích a cenových modelů s údaji o kvalitě, nákladech a cenách transparentnost, předvídatelnost a agilitu, kterou finanční ředitelé potřebují pro získávání IT služeb.

Zdroj: IDC