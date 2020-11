IBM vylepšuje svůj hybridní cloud, kupuje společnost Instana

Společnost IBM oznámila akvizici firmy Instana, jež se zabývá monitorováním výkonu aplikaci. Transakce, jejíž výše nebyla upřesněna, by měla být dokončena v průběhu prvního čtvrtletí 2020.

Technologie Instany by měly být začleněny do portfolia hybridních cloudů a umělé inteligence, tedy dvou trhů, které IBM podle své vize představené v dubnu 2020 považuje za dvě dominantní síly pro řízení změn.

Že to IBM s transformací na hybridní cloud a AI myslí vážně svědčí i to, že společnost na podzim oznámila, že v průběhu roku 2021 vyčlení divizi řízených infrastrukturních služeb do samostatné firmy.

Instana provozuje APM Instana, softwarový balíček, který lze provozovat místně nebo poskytovat jako cloudovou službu pro monitorování výkonu nativně cloudových aplikací.

Společnost v nedávné době zároveň oznámila možnost nasazení svého místního samoobslužného řešení na platformě Kubernetes. Na začátku tohoto roku také migrovala svoji samoobslužnou nabídku do Dockeru.

Technologie společnosti Instana bude podle IBM primárně využívána v aplikaci IBM Watson AIOps. Ta využívá AI k automatizaci toho, jak podniky detekují, diagnostikují a reagují na IT anomálie v reálném čase.

