Huawei s největší pravděpodobností prodá značku Honor čínskému konsorciu

Společnost Huawei má podle agentury Reuters v plánu prodat svoji značku Honor konsorciu vedeném čínskou společností Digital China a vládou svého domovského města Šen-čen. Transakce by měla vyjít na 15,2 miliard dolarů.

Konsorcium by mělo převzít téměř všechna aktiva Honoru, včetně značek, oddělení vývoje a výzkumu a řízení dodavatelského řetězce. Podle Reuters by k oficiálnímu oznámení akvizice mohlo dojít již v neděli 15. 11. 2020.

Digital China, která v Huawei spolupracuje například v oblasti cloud computingu, plánuje většinu transakcí financovat bankovními půjčkami. Připojí se i nejméně tři investiční firmy podporované vládou metropole Šen-čen.

Honor by si pak měl zachovat většinu svého manažerského týmu a více než 7 000 zaměstnanců. Do tří let by navíc měl vstoupit na burzu.

Zdroj: Reuters