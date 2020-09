Huawei plánuje příští rok uvést svůj vlastní operační systém Harmony

Společnost Huawei má v plánu v roce 2021 uvést svůj mobilní operační systém Harmony, který by měl v chytrých telefonech této značky nahradit stávající Android.

Šéf Huaweie Richard Yu prozradil, že společnost by měla v průběhu prosince tohoto roku zpřístupnit beta verzi systému vývojářům. Do budoucna by se pak Harmony mělo objevit i v chytrých hodinkách a noteboocích značky.

Operační systém byl poprvé představen již v srpnu 2019 s tím, že se jedná o OS založený na mikrojádrové architektuře. Čínský výrobce tak reagoval na rozhodnutí Googlu, které zamezilo přístup do obchodu Google Play v zařízeních Huawei.

Zdroj: IDG News Service