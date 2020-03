Gartner: CIO by se měli v případě karantény připravit na tři okamžité kroky

S rostoucím rizikem šíření koronaviru a onemocnění COVID-19 doporučují analytici Gartneru CIO a IT ředitelům, aby se zaměřili na tři bezprostřední kroky, jimiž zvýší odolnost svých organizací v případě narušení provozu a připraví je na následné zotavení a růst.

„Vysoce proměnlivá situace jako v případě COVID-19 představuje hrozbu narušení provozu v podnicích a organizacích srovnatelnou s vážným kybernetickým útokem či přírodní katastrofou,“ říká senior ředitelka výzkumu Gartner Sandy Shenová.

„Současná situace tak může být budíčkem pro podniky, které se doposud zaměřovaly spíše na bezprostřední provozní potřeby a investice do digitálního byznysu a dlouhodobé odolnosti spíše oddalovaly,“ dodává.

Zajistit nástroje pro digitální spolupráci, nepodcenit zabezpečení

Společnost Gartner uvádí, že v souvislosti s karanténními opatřeními a omezeními týkajícími se cestování by CIO těch podniků, které zatím nezavedly podporu práce na dálku, měli hledat přechodná krátkodobá řešení.

Patří mezi ně i identifikace potřeb a požadavků různých zaměstnaneckých pozic na funkce jako je instant messaging a obecně komunikace, sdílení souborů, řešení pro schůzky, jednání a porady na dálku a vzdálený přístup k podnikovým aplikacím jako je ERP či CRM.

CIO by však zároveň měli zrevidovat bezpečnostní pravidla tak, aby byl přístup k aplikacím a datům odpovídajícím způsobem zabezpečen. Mohou také hledat vhodné technologie, například na bázi AI, s nimiž je některé úkony možné automatizovat.

Využívat ke komunikaci se zákazníky digitální kanály

Analytici vysvětlují, že přestože osobní interakce stále hraje významnou roli, je možné využít nástroje pro spolupráci, videokonference a streamování živého videa pro mnohem širší škálu interakcí a obchodních transakcí.

Podniky by podle Gartneru měly dát zákazníkům více možností využít samoobslužné nástroje na webu, v mobilních appkách či na sociálních sítích, nebo v podobě pokročilých interaktivních hlasových systémů (IVR) či hlasových zákaznických asistentů.

„Hodnota digitálních kanálů se stává zřejmou ve chvíli, kdy tradiční poptávka poklesne a lidé se více spoléhají na online platformy i v rámci běžných nákupů. Organizace využívající digitální kanály či online tržiště a sociální platformy mohou jejich prostřednictvím část výpadků tradiční poptávky kompenzovat,“ vysvětluje Shenová.

Dát zaměstnancům k dispozici jediný zdroj přesných a správných informací

Gartner dále uvádí, že nejistotu a obavy plynoucí z rozporuplných dat z neověřených zdrojů či nedostatku informací mohou podniky snížit, pokud dokážou zaměstnancům poskytnout spolehlivá data a jednoznačné informace, jež lze využít pro kvalitnější rozhodování.

„Firma může nabídnout spravovaný obsah kombinující interní a externí zdroje. Lze použít místní či vládní úřady, zdravotnické instituce nebo mezinárodní organizace jako je WHO,“ radí Shenová.

Do procesu by podle ní měli být zapojeni také lídři z HR a korporátní komunikace s právem vetovat tento obsah a interpretovat související firemní pravidla a politiky. Organizace by dále měly vytvořit stránku či aplikaci, kde budou tyto pravidelně atkualizované informace k dispozici.

„Tyto platformy lze zároveň využít pro zpětnou vazbu pracovníků – například rychlé centralizované informování zaměstnavatele o zhoršeném zdravotním stavu či osobní karanténě,“ uzavírá.

Zdroj: Gartner