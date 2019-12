Foxdeli: Pozdní zásilky stihne Česká pošta i DPD, Messenger už ne

Společnost Foxdeli přináší přehled termínů garantovaného dodání do Vánoc českých přepravců. Zatímco Česká pošta slibuje, že do Vánoc doručí i zboží objednané k 19. 12., služba Messenger garantuje včasné doručení jen při objednávkách do 13. 12.

Údaje každoročně zveřejňují sami dopravci směrem k e-shopům. „Zákazníkům e-shopů bych doporučoval počítat ještě s jednodenní rezervou, tedy objednat o den dříve, než přepravci uvádějí,“ radí zakladatel nástroje Foxdeli Jan Mareš.

Navzdory odhadům však podle Foxeli není vhodné na uváděné termíny stoprocentně spoléhat. Mareš podotýká, že počet zákazníků, kteří objednávají vánoční dárky online, se rok od roku zvyšuje, na druhou stranu na trhu chybí velké množství kurýrů.

Tabulka – Do kdy musí převzít zásilku, aby ji stihli doručit do Vánoc

Přepravce Termín Messenger 13. 12. 2019 GLS 17. 12. 2019 DNP neuvádí PPL 16. 12. 2019 GEIS neuvádí ČP 19. 12. 2019 Intime 17. 12. 2019 DPD 18. 12. 2019 Zásilkovna 17. 12. 2019 Uloženka neuvádí

Zdroj: Foxdeli