Fortinet aktualizuje partnerský program Engage, nabídne nové modely i specializace

Společnost Fortinet odhalila aktualizovaný partnerský program Engage s názvem Engage 2.0, který si klade za cíl partnerům přinášet nové modely a nabídky. Update programu obsahuje i nové specializace a aktualizovaná školení.

Program, zaměřený na systémové integrátory, poskytovatele spravovaných bezpečnostních služeb (MSSP) a cloudové partnery, nabídne obchodní model Engage Select Cloud s dalšími slevami na licenční modely včetně BYOL (bring your own licence).

Pro MSSP a poskytovatele služeb (SP) pak Fortinet zavádí v rámci nabídek FortiSIEM, FortiEDR, FortiClient, FortiSOAR, FortiAI a FortiDeceptor také nové modely spotřeby. Ty by měly umožnit rychlé nasazení bezpečnostních služeb za nižší cenu.

Fortinet do programu rovněž zavádí tři nové specializace: provozní technologie založené na konceptu zero trust a bezpečnostní operace. V rámci aktualizace zároveň došlo k nahrazení úrovní Authorised, Silver, Gold a Platinum úrovněmi Advocate, Select, Advanced and Expert.

Zdroj: Fortinet