Eset v loňském roce utržil 433 milionů korun, do budoucna chce více rozvíjet MSP kanál

Společnost Eset informuje, že v roce 2020 překonala své obchodní cíle. Celkový obrat vývojáře kyberbezpečnostních produktů a řešení v uplynulém roce dosáhl 433 milionů korun.

„Z dosažených obchodních výsledků máme, zejména v kontextu toho, čím jsme si všichni prošli, velkou radost. Jsou pro nás ukazatelem toho, že se podařilo zachovat vysokou kvalitu produktů, služeb i uživatelské podpory navzdory složitým omezením,“ říká Filip Navrátil, obchodní ředitel české pobočky Esetu.

Mírný pokles tržeb byl očekávaný

Uplynulý rok podle Esetu přinesl druhý nejvyšší obrat v historii. Lepšího výsledku se podařilo dosáhnout jen v roce 2019, kdy proběhla mimořádná marketingová podpora produktů napříč celým portfoliem. Pokles obratu byl proto očekáváný a plánovaný.

„I to je důvod, proč meziroční rozdíl 6 procent nelze vnímat negativně. Počítali jsme s ním i v plánu nastaveným před prvními zmínkami o koronaviru. Zároveň se jedná o druhý nejlepší výsledek za poslední dekádu,“ vysvětluje Navrátil.

Společnost vyzvihuje, že v roce 2020 patřily z obchodního pohledu mezi nejúspěšnější produkty pro ochranu koncových bodů s využitím technologií cloudového sandboxu a EDR řešení Eset Enterprise Inspector.

S ohledem na vývoj pandemie rostla rovněž poptávka po produktu Eset Secure Authentication, který umožňuje bezpečné vícefázové ověření. I u domácích zákazníků mírně rostl zájem o bezpečnostní software.

„Významnou měrou se na tomto výsledku podepsaly prodeje licencí a jejich rozšiřování u stávajících zákazníků. To pro mě znamená jediné. Naši zákazníci i v této složité době vnímají bezpečnost svého IT jako důležitou oblast, ať už se jedná o domácí zařízení nebo firemní infrastrukturu,“ dodává Navrátil.

Změny v chování uživatelů

Celospolečenské změny dle Navrátila jen mírně pozměnily skladbu nejúspěšnějších produktů z pohledu tržeb. „Je nutné zmínit, že přestože většina zaměstnanců, kterým to charakter práce umožňoval, začala alespoň po nějakou dobu pracovat z domova,“ podotýká.

Co se ale dle zjištění Esetu mění, je zákaznické chování z pohledu přístupu k bezpečnosti, které se mění k lepšímu. Firmy více vnímají potřebu řešit IT bezpečnost, a to navzdory tomu, že je na trhu limitované množství specialistů na tuto problematiku.

„Odborníků je nedostatek a jejich cena stoupá. Proto zde vidíme významný potenciál v obchodním modelu typu MSP, který přináší řadu benefitů, jak pro zákazníka, tak i pro MSP partnera,“ vysvětluje Navrátil.

Podle něj se jedná zejména o průběžné financování bezpečnostních technologií, flexibilitu těchto služeb, nebo přidanou hodnotu MSP partnera zajištujícího provoz těchto technologií.

„Toto je trend, který již na řadě trhů v zahraničí vidíme, a věřím, že pro něj přichází čas i v České republice, kde o něj dlouho nebyl zájem. My jsme na něj připraveni a budeme jej maximálně podporovat,“ říká.

Plány pro další rok

Do nadcházejícího roku Eset vstupuje se zjednodušenou a konsolidovanou nabídkou zejména pro firemní zákazníky. Další prioritou je podpora edukace zákazníků v používání pokročilých technologií ochrany koncových zařízení či zabezpečení přístupů k firemním prostředkům.

„Pro letošní rok máme cíl i nadále pokračovat v dlouhodobém růstu, vyšší plány jsou nastaveny především v prodejích nových licencí. Ten hodláme podpořit představením dalších verzí produktů pro firemní i domácí uživatele. Velký růst očekáváme i od produktů pro ochranu cloudové infrastruktury,“ vysvětluje Navrátil.

Pro společnost bude rovněž prioritou zachování vysoké zákaznické věrnosti, která se dlouhodobě pohybuje u firemních zákazníků okolo 90 %, u domácích přibližně 70 %. Jednou z cest je další posilování lokálních týmů zákaznické a technické podpory.

Zdroj: Eset