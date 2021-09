Enehano expanduje na Slovensko, pomůže firmám s digitální transformací

Česká společnost Enehano Solutions oznámila, že se chystá vstoupit na slovenský trh. Své silné businessové i technologické know-how tak nyní Enehano nabídne i firmám a startupům u našich nejbližších sousedů.

Enehano vyrostlo za posledních 5 let v 70členný tým, který implementuje do rychle rostoucích menších firem i korporací cloudovou platformu Salesforce. Kromě ČR má za sebou zakázky pro firmy z USA, Německa nebo Švédska, Slovensko je však první zemí, do které firma plnohodnotně expanduje.

„Právě na Slovensku cítíme aktuálně velký hlad po digitální transformaci a zároveň nedostatečnou penetraci trhu službami Salesforce. Chybí zejména zkušené firmy a lidé, kteří by implementovali Salesforce pro slovenské banky a pojišťovny,“ říká Jiří Mach, CEO Enehano Solutions.

S řešením problémů, kterým aktuálně čelí slovenské firmy, může Enehano pomoci i díky zkušenostem s podobnými výzvami v českém prostředí. Expanzi podle Macha pomůže i fakt, že v rámci Enehano CZ pracuje velká řada kolegů ze Slovenska.

„Slovenským firmám chceme být co nejblíž, proto budeme mít v Bratislavě vlastní kanceláře, a kromě obchodního zastoupení zde postupně budovat i realizační tým,“ upřesňuje Michal Peška, CSO Enehana.

Zdroj: Enehano Solutions