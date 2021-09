Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb Výsledky Awards a budoucnost distribuce

Vážení čtenáři,

rok se s rokem sešel a já jsem měl opět tu čest předat naše ocenění ChannelWorld Awards pro nejlepší distributory a výrobce na českém a slovenském trhu. A když říkám „naše“, tak tím nemyslím pouze nás v redakci, ale především vás. Více než osm stovek (!) z vás si letos udělalo čas a dalo vysvědčení svým dodavatelům za nesmírně náročný rok 2020. Velmi si toho vážím.

To, jak Awards dopadly, kolik kdo dostal bodů a jak to vypadalo na předávání, zjistíte uvnitř čísla. Zde mi dovolte zmínit pouze to, že jste v dotazníku opět měli možnost ohodnotit výkon nás samotných a že jste nás opět dojali – v hodnocení kvality obsahu webu i printu jsme od vás dostali bezmála 4,2 bodu z pěti možných. I toho si nesmírně vážím a mám radost, že jste s naší prací spokojení.

Kromě výsledků ChannelWorld Awards vám v tomto čísle přinášíme například rozhovory s předními českými broadline distributory, ve kterých se dozvíte, jaká je situace s nedostatkem zboží a jaké jsou jejich plány pro blízkou budoucnost. Dále mohu vřele doporučit Kulatý stůl, kde jsme se s výrobci infrastruktury zaměřili na širokou paletu aktuálních trendů, které hýbou světem IT.

A pokud strpíte ještě jedno krátké pochlubení, Forrester Research na počátku září vydal seznam Top 59 Global IT Channel Media Outlets, kam kromě globálních gigantů našeho oboru médií zařadil i náš skromný titul, jediný z ČR a jeden ze čtyř z celého regionu CEE. Je to pro nás velká čest a samozřejmě také závazek. Uděláme vše pro to, abychom v tomto přehledu zůstali i napřesrok.

Milí čtenáři, příjemný začátek podzimu vám přeje

Matěj Čuchna, šéfredaktor

Zdroj: ChannelWorld