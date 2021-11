Editorial: Vychází nový ChannelWorld aneb Udržitelnost, data a cloud

Vážení čtenáři,

blíží se konec druhého roku s koronavirem a stejně jako vloni touto dobou to bohužel vypadá zle. Když jsem počátkem března jel moderovat diskuzi na virtuální konferenci eD Expo, vybaven výsledkem samotestu, papírkem s čestným prohlášením, že překračuji hranice okresu z pracovních důvodů, a tíživou náladou, doufal jsem, že tehdejší vlna bude poslední. Pak přišlo léto a zdálo se, že by tomu tak skutečně mohlo být. Pak přišel podzim a dál už to znáte. Tak snad příště.

Pandemie je téma, o kterém už se většina z nás nechce bavit, ale musíme, neboť málokteré odvětví (pomineme-li zdravotnictví, samozřejmě) jí bylo ovlivněno tak jako IT, ať už pozitivně v podobě zvýšené poptávky a zrychlení moderních trendů, tak negativně vlivem výpadků ve výrobě a dopravě, které přidělávají vrásky celému řetězci od vendorů až po koncové partnery. I proto se pandemie opět táhne jako červená nit napříč celým číslem, které držíte v rukou.

Přesto se zde najde jedno velké téma, jež s pandemií nesouvisí, a sice udržitelnost, kterou rozebíráme v titulním rozhovoru, ale nenápadně na nás vyskakuje také v dalších textech. Odvážím se tvrdit, že zatímco otázku koronaviru dříve či později vyřešíme, problematika ochrany klimatu bude zásadním tématem ne příštích let, nýbrž celých desetiletí, a její vliv na firemní strategie a nákupní chování zákazníků ještě zásadně poroste. Měli bychom s tím počítat.

Jako vždy doufám, že vám rozhovory, analýzy a další texty v tomto čísle přinesou odpovědi na některé vaše otázky a také inspiraci pro rozvoj vašeho byznysu. Zároveň doufám, že si všichni užijete vánoční svátky v klidu a ve zdraví.

Milí čtenáři, krásné Vánoce bez lockdownu a jen to nejlepší do nového roku vám přeje

Matěj Čuchna, šéfredaktor

Jak získat ChannelWorld?

Zaujalo vás nové číslo? Navštivte naši on-line trafiku a po vybrání titulu ChannelWorld si pohodlně zakupte libovolné číslo přímo od svého stolu. Časopis je také k dispozici v elektronické verzi zde.

Nejste ještě registrování na webu ChannelWorldu? Registrace vám umožní přístup k obsahu a službám pro resellery, mezi které patří pravidelný informační newsletter Channel News, nebo přístup do vyhledávače distributorů.

Podělte se s námi také o vaše náměty a tipy. Zajímá nás, co byste si chtěli přečíst a jaký máte na ChannelWorld názor. Pište na channelworld@iinfo.cz.

Zdroj: ChannelWorld