Cloudové tržby Googlu na konci roku vzrostly o 53 % na více než 2,5 miliardy dolarů

Společnost Alphabet, která vlastní internetového giganta Google, oznámila hospodářské výsledky za poslední kvartál uplynulého roku. Čistý zisk Alphabetu meziročně vzrostl o bezmála pětinu na 10,67 miliardy dolarů, tržby však rostly nejpomaleji za pět let.

Celkové tržby společnosti sice ve sledovaném období meziročně vyrostly o 17 % na 46,08 miliardy dolarů, těsně však nenaplnily očekávání analytiků, kteří předpovídali tržby kolem 46,94 miliardy dolarů.

Tržby Googlu z reklamy ve čtvrtém kvartálu 2019 činily 37,93 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 16,7 %, výnosy z dalších aktivit včetně nákupů v Google store a prodeje řešení pro cloud computing pak stouply o 21,6 % na 7,88 miliardy dolarů.

Výnosy z cloudových služeb Googlu ve sledovaném období vyrostly o úctyhodných 53 % na 2,6 miliardy dolarů, tržby z reklamy na YouTube vyskočily o 31 % na 4,7 miliardy dolarů. YouTube navíc utržil zhruba 750 milionů dolarů za předplatné a další příjmy nesouvisející s reklamou.

I nad Googlem se vznáší hrozba koronaviru

Finanční ředitelka Alphabetu Ruth Poratová se vyjádřila i k rizikům spojeným s epidemií koronaviru v Číně. Pokud by došlo k dlouhodobému zastavení práce v Asii, mohlo by to ovlivnit hardwarovou divizi společnosti.

Google minulý týden uvedl, že kvůli epidemii dočasně zavírá všechny své kanceláře v Číně, Hongkongu a na Tchaj-wanu. V regionu přitom působí tisíce inženýrů a blíže nespecifikované množství obchodních zástupců.

Zdroj: Alphabet, IDG News Service