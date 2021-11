Cisco pro své partnery zjednodušuje program nákupu softwaru a služeb

Společnost Cisco představila v rámci konference Partner Summit novou podobu licenční smlouvy Enterprise Agreement (EA), která by měla partnerům a zákazníkům usnadnit nákup, prodej a správu softwaru a služeb.

Nová podoba Enterprise Agreement je podle společnosti základním kamenem probíhající transformace Ciska a jeho závazku podporovat ziskovost partnerů a zjednodušovat zákaznickou zkušenost.

Smlouva podle společnosti dovoluje zákazníkům a partnerům trávit méně času administrativou a více se soustředit na obchod. Tam, kde se dříve museli starat o několik různých smluv EA, budou mít nyní jedinou smlouvu pro všechna portfolia řešení Cisco.

Tři klíčové výhody pro lepší obchod

Aktualizovaná verze EA by měla přinést zákazníkům a partnerům tři klíčové výhody, a do zjednodušený přístup do různých portfolií Cisco, větší finanční flexibilitu a vyšší akceschopnost podniku.

Zákazníci Cisco Networking například nově mohou využít klauzuli Value Shift, která jim umožňuje přesouvat smluvně vázané výdaje mezi softwarem Cisco DNA a Meraki.

Partneři rovněž budou mít možnost rychle licence a zprovozňovat řešení ve chvíli, kdy je to skutečně potřeba. Klauzule True Forward pak upravuje budoucí zúčtovací cykly podle nové úrovně využití.

Nová smlouva Cisco EA je v současné době k dispozici vybraným partnerům, s rozšířením dostupnosti se počítá počátkem roku 2022. Stávající programy Enterprise Agreement zůstávají dočasně zákazníkům a partnerům k dispozici po dobu přechodu na novou smlouvu Cisco EA v první polovině roku 2022.

Zdroj: Cisco