Barracuda koupila Fyde a jeho bezpečnostní řešení na principu zero trust

Společnost Barracuda oznámila akvizici Fyde, poskytovatele řešení pro zabezpečený přístup do sítí na principu zero trust. Řešení Fyde již bylo integrováno do platformy Barracuda CloudGen SASE pod názvem CloudGen Access.

Důvodem akvizice je podle vyjádření Barracudy proměna modelů práce v čele s rostoucím trendem home office, což vyžaduje nový přístup k zabezpečení podnikových sítí.

„Vzdálená práce je na vzestupu, současně zrychluje migrace do cloudu a tradiční podnikové perimetry jsou minulostí,“ uvedl k akvizici B. J. Perkins, CEO a prezident společnosti Barracuda.

Řešení Fyde je podle Barracudy kompatibilní s jakoukoliv intrastrukturou, zařízením a aplikací a má zajistit, aby se ke konkrétním firemním datům dostaly pouze správné osoby se správným oprávněním a přes správné zařízení.

Barracuda dodává, že její platforma nyní mimo jiného usnadní práci s jednotným přístupem k SaaS aplikacím, zabezpečením BYOD zařízení, ochranou mobilních zařízení nebo správou privilegovaných účtů.

