ATC Computers je nejlepším distributorem Canonu v ČR a SR za rok 2020

Společnost AT Computers oznámila, že získala ocenění „The Best Distributor of 2020“ od společnosti Canon; s tou spolupracuje již od roku 2009. Ocenění platí pro Českou republiku i Slovensko.

„Děkuji firmě Canon za dosavadní i budoucí spolupráci a celému ATC za každodenní práci. Produkty Canon jsou již stálicí v našem portfoliu a věřím, že to tak zůstane i nadále,“ uvedl Jiří Sikora, product manager produktů Canon v ATC.

„Díky vynikající práci s trhem a zákaznickou bází se AT Computers podařilo nejen získat ocenění ,Nejlepší distributor spotřebního materiálu Canon‘, ale dokonce rostli i v počtu dealerů, jak na českém, tak slovenském trhu,“ doplnil Petr Kouba, Canon partner manager distribution channel.

Zdroj: AT Computers