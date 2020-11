AT Computers spouští tradiční akci Pyrománie

Společnost AT Computers spustila k 1. 11. 2020 tradiční akci Pyrománie, ve které svým zákazníkům rozdá na 2 222 ohňostrojů. Akce platí pro Českou republiku i Slovensko.

Během obratové akce mohou reselleři získat až tři ohňostroje, a to za období od 1. do 30. 11. 2020. Podmínkou pro získání je registrace zákazníka, na kterou se budou načítat veškeré nákupy. ATC navíc zaručuje dodání ohňostroje do letošního Silvestra.

Čeští reselleři se mohou registrovat na stránkách www.atcomp.cz/megaakce a slovenští reselleři na stránkách www.atcomp.sk/megaakce. Vyhraje každý, kdo v daném období v ATC nakoupí zboží za 188 888 Kč / 7 555 € bez DPH.

Reselleři mohou navíc získat další 1-2 kusy za vyšší nákupy, a to celkem dva ohňostroje za 488 888 Kč / 19 555 € bez DPH a tři ohňostroje za 988 888 Kč / 39 555 € bez DPH.

Zdroj: AT Computers