Arrow Electronics modernizuje ArrowSphere, podpoří nové obchodní prostředí Microsoftu

Společnost Arrow Electronics oznámila, že vylepšila ArrowSphere, platformu pro poskytování cloudových služeb, a poskytla tak obchodním partnerům nástroje, které potřebují k zefektivnění přechodu v rámci Microsoft New Commerce Experience (NCE).

Poté, co společnost Microsoft začala s předplatným Microsoft Azure Plan, převede nyní do New Commerce Experience (NCE) i všechny uživatelsky orientované cloudové nabídky v programu Microsoft Cloud Solution Provider (CSP), včetně Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform a Windows 365.

Přechod na nové prostředí pro obchodování byl zahájen 10. 1. 2022 a bude to jediný způsob transakcí uživatelsky orientovaných produktů v CSP programu pro nové koncové zákazníky od března 2022 a pro stávající koncové zákazníky od července 2022.

Nový systém, nová vylepšení

„Přechod na nové obchodní prostředí společnosti Microsoft bude pro poskytovatele IT řešení významným počinem,“ řekl Eric Gourmelen, viceprezident IT pro globální cloud v divizi podnikových výpočetních řešení společnosti Arrow.

Arrow se dle jeho slov snaží, aby byl přechod co nejplynulejší. „Do naší platformy ArrowSphere jsme přidali špičkové funkce, které uživatelům pomáhají snadno pochopit, nakupovat a spravovat produkty s novými licenčními podmínkami a cenovými modely,“ dodal.

Mezi nová vylepšení patří například jasná identifikace všech produktů nabízených v novém obchodním prostředí, ochranná opatření a upozornění pro nákupy či podpora individuální a hromadné migrace předplatného.

K dispozici bude rovněž konsolidovaná správa správu produktů ve stávajícím a v novém obchodním prostředí, která umožňuje postupnou migraci zákazníků a smíšeného portfolia předplatného podle potřeby.

Zdroj: Arrow Electronics