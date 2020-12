Arrow Electronics jmenován nejlepším VAD distributorem v Context ChannelWatch 2020

Společnost Arrow Electronics oznámila, že byla v průzkumu Context ChannelWatch 2020 jmenován nejlepším distributorem s přidanou hodnotou v Evropě.

Context ChannelWatch poskytuje přehled o chování, názorech a předpovědích více než 7 000 prodejců IT. V rámci průzkumu nominují prodejci v každé zemi distributory, s nimiž spolupracují, na ocenění „Context ChannelWatch Distributor of the Year“.

„Gratulujeme společnosti Arrow k vítězství v kategorii Context ChannelWatch ‚Nejlepší distributor s přidanou hodnotou‘ v Evropě,“ uvedl Howard Davies, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Context.

„Distributoři s přidanou hodnotou hrají klíčovou roli při podpoře prodejců, aby mohli reagovat na rychlé změny na trhu IT, a to zejména za současných podmínek. Jsme rádi, že prodejci ocenili tvrdou práci Arrow v této oblasti,“ dodal.

Zdroj: Arrow Electronics