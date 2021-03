Aricoma opět nakupovala, tentokrát si vyhlídla softwarovou společnost Komix

Skupina Aricoma Group, součást holdingu KKCG, oznámila další akvizici. Za nespecifikovanou částku převzala stoprocentní podíl ve společnosti Komix, jež bezmála třicet let vyvíjí zakázkový software pro e-government, zdravotní pojišťovny a další velké organizace.

„Je pro mne velkou ctí, že se stáváme součástí skupiny Aricoma a budeme hrát aktivní roli při realizaci její vize vybudovat ICT lídra evropského významu,“ uvedl Tomáš Rutrle, ředitel a dosavadní spolumajitel společnosti Komix.



Aricoma Group uvádí, že poté, co na konci loňského roku koupila mezinárodní společnost Seavus, dále pokračuje v akvizičním tažení. Jeho cílem je vybudovat výrazného evropského hráče v oblasti ICT a softwarových řešení.

„Podařilo se nám získat firmu, která výborně zapadá do současného portfolia společností, které máme v Aricomě. Jejich expertíza, produkty i zákaznická báze skvěle doplní to, co už dnes máme,“ dodal Michal Tománek, investiční ředitel KKCG.

Aricoma Group bude po dokončení transakce zahrnovat osm společností s konsolidovaným obratem převyšujícím 8,5 miliardy korun, ziskem EBITDA téměř 900 milionů korun a více než 3000 zaměstnanci.

Zdroj: Aricoma Group