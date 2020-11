Apple představil nový procesor M1 a nepředstírá skromnost

Společnost Apple představila nové Macy s vlastním procesorem Apple M1. Ten je postavený na stejném základním designu jako čip A14, jimž je vybavený nejnovější iPhone 12, ale s parametry přizpůsobenými potřebám notebooků.

Výsledkem je podle výrobce mimořádně vyšší výkon v poměru se spotřebou energie. Procesor M1 je zároveň prvním čipem pro osobní počítače vyrobeným pomocí 5nm technologie, díky čemuž dosahuje vyšší hustoty tranzistorů.

Apple rovněž rozšířil GPU ze čtyř jader v A14 na osm v M1. Podle společnosti by se mělo jednat o nejrychlejší integrovanou grafiku v aktuálně dostupných noteboocích. Výrobce rovněž tvrdí, že MacBook Air s M1 je rychlejší než 98 % všech laptopů.

Revolučním řešením je sjednocení většiny čipů do jednoho, což podle Applu přináší větší bezpečnost, výkon, rychlost a energetickou efektivitu. To jednu stranu vyřazuje možnost rozšířit paměť či jinak upgradovat hardware, na druhou stranu uvolňuje prostor na základní desce třeba pro větší baterii.

M1 dále obsahuje nejnovější Neural Engine s 16 jádrovým designem, který je schopen provádět až 11 miliard operací za vteřinu. Tento výkon podle Applu výrazně urychluje strojové učení.

Výkon, výkon, výkon

A u toho Apple nekončí. Výrobce tvrdí, že procesor M1 nabízí dvakrát větší výkon než „nejnovější čip pro notebook“ (který není konkrétně identifikován) a dvojnásobný grafický výkon při této síle.

Nejnovější MacBook Air podle Applu poskytuje až 3,5násobný výkon procesoru a 5násobný grafický výkon než jeho předchůdce. I ve větším výkonnějším 13palcovém MacBooku Pro Apple uvádí, že dokáže poskytnout 2,8krát vyšší výkon procesoru a 5krát rychlejší grafiku.

Podle uváděných parametrů by čip M1 měl být schopný snadno překonat procesor Iris Plus G7 od Intelu a v některých ohledech by se mohl dokonce srovnávat s notebooky s novou samostatnou grafikou Intel Xe.

Prozatím se však jedná o papírová srovnání a uživatelé budou muset počkat na nezávislá bechmarková měření. Ovšem i kdyby bylo výkonnostní zlepšení nových procesorů jen poloviční, pořád by šlo o platformu schopnou konkurovat špičkám ve své kategorii.

