Apple definitivně upouští od procesorů Intel, představil vlastní čipy pro počítače

Společnost Apple na vývojářské konferenci Worldwide Developer Conference (WWDC) oznámila, že do dvou let plánuje ve svých počítačích Mac kompletně nahradit procesory od Intelu čipy vlastní výroby.

Zařízení s novými procesory z dílny Applu by se měla dostat do prodeje koncem letošního roku. Procesory zvané Apple Silicon navazují na čipy, které výrobce již delší dobu používá v iPhonech a iPadech.

Velkou výhodou nových procesorů má být to, že vývojáři mobilních aplikací pro iOS získají přístup i do počítačů od Applu. Aplikace by totiž měly na nových Macích fungovat bez nutnosti je nějak zásadně upravovat.

Apple nezapomíná na podnikovou klientelu

Záměrem společnosti je podle jejích slov zrychlit výkon notebooků a stolních počítačů; šéf Applu Tim Cook nicméně ujistil, že firma bude ještě „mnoho let“ podporovat i zařízení s procesory od Intelu.

Někteří analytici upozorňují na to, že přechod na vlastní čipy bude postupný zejména proto, aby si Apple udržel svůj tržní podíl v podnikovém segmentu.

Zdroj: IDG News Service