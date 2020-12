Anect: Podzimní vlna přinesla více on-line nákupů i více útoků kyberzločinců

Společnost Anect uvádí, že koronavirová omezení už na jaře 2020 přinesla růst online nákupů a bezhotovostních transakcí a nynější druhá podzimní vlna přinese další posílení online nakupování.

S tím podle Anectu přichází také zvýšený výskyt snah o okrádání a podvody částečně usnadněný i tím, že řada nových zákazníků má minimální zkušenosti, nízkou obezřetnost a důvěřují věcem, kterým by neměli.

Ransomware pod stromeček

Ransomware se podle odborníků v předvánočním období může skrývat třeba v nabídkách výhodných nákupů, falešných fakturách za nákup ale i výzvě k vyzvednutí či sledování doručovaného zboží.

Vedle ransomwaru pak budou hrozit i klasické viry, jako je malware a další nevyžádané věci mířící nejen do počítačů, ale také do mobilních telefonů a tabletů.

„Do mobilních zařízení si proto instalujte pouze aplikace z ověřených zdrojů, jako je AppStore, Google Play, a zvýšené pozornosti dbejte při dotazu na přidělení oprávnění aplikaci,“ doporučuje Petr Kocmich, architekt kybernetické bezpečnosti v Anectu.

Podezřele výhodná nabídka

Letos podle Anectu rozhodně nebudou chybět ani skvěle vypadající nabídky zboží za zázračně nízké ceny nebo oznámení o výhře něčeho drahého a velmi žádoucího. Častým nástrojem těchto podvodů jsou drahé telefony od Applu, Samsungu a dalších výrobců.

V oblibě pak podvodníci mají také drahé televize či domácí vybavení. I zde podle IT odborníků platí, že pokud je něco příliš levné, je to zásadně podezřelé. Lidé by zároveň měli nakupovat pouze v ověřených internetových obchodech.

Padělky a podvody

Anect varuje, že právě v předvánočním období roste počet podvodných e-shopů. Na první pohled jsou obtížně rozeznatelné od těch seriózních a funkčních. Zpravidla se jim ale nedá nedovolat, na e-maily neodpovídají a platby vyžadují předem.

„V případě méně známých e-shopů pak čtěte recenze a zkušenosti uživatelů na srovnávačích e-shopů, kterých je na trhu hned několik, a vybírejte e-shopy s velkým počtem pozitivních recenzí,“ doporučují odborníci.

Anect upozorňuje, že s blížícími se Vánocemi se zvyšuje i počet podvodných reklam. Odborníci varují, že podvodníci budou ve velkém prodávat padělky a vydávat je za originální značkové zboží. Využívat k tomu budou i služby, jako je Facebook Market Place.

Riziko i pro firemní sítě

Společnost v neposlední řadě podotýká, že výše popsaná rizika a útoky ohrožují nejen běžné uživatele, ale i firemní sítě. Řada ze zaměstnanců používá firemní zařízení pro soukromé aktivity, a může tak ohrozit jak jednotlivá zařízení, tak celou firemní síť.

Ať už půjde třeba o cílený útok ve formě spear phishingu, který přes zaměstnance vstoupí dovnitř firemních sítí. S nástupem home office a vzdálených přístupů je nezodpovědné a nepozorné chování uživatelů-zaměstnanců ještě více rizikové.

„Nejčastější útoky jsou prostřednictvím podvržených e-mailů a sociálního inženýrství, např. častý CEO Fraud. Ať už v té nejjednodušší podobě falešných faktur až po pokročilé přesně zacílené útoky. Třeba přes zájmové weby, které někdo z firmy pravidelně navštěvuje,“ uzavírá Aleš Mahdal z Anectu.

Zdroj: Anect