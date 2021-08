Alza.cz začíná doručovat do zaparkovaných automobilů

Společnost Alza.cz oznámila, že spouští ve spolupráci se Škoda Auto službu doručení objednávky do automobilu, a to jako první e-shop v České republice. Služba byla po testování zpřístupněna v testovacím režimu zákazníkům.

Díky využití aplikace MyŠkoda s funkcí Přístup do vozu si mohou zákazníci nechat doručit objednané zboží v předem určený čas na zadané adrese přímo do zaparkovaného vozidla.

„Spokojenost našich zákazníků je pro nás nejvyšší prioritou. Proto jsem rád, že jsme jim jako přední inovátor na poli evropské e-commerce tuto bezpečnou bezkontaktní službu dokázali nabídnout mezi prvními partnery v Česku,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz.

„Na realizaci projektu se naše týmy IT a logistiky podílely od jeho prvotní koncepce. Díky tomu je služba plně integrovaná do našeho ekosystému a pro zákazníky vlastnící technicky způsobilý automobil stejně přístupná jako běžné doručení do AlzaBoxu,“ dodal.

Jak to funguje?

Alza uvádí, že službu Doručení do mého automobilu mohou využívat registrovaní zákazníci Alza.cz, kteří vlastní automobil značky Škoda vyrobený v roce 2019 nebo později, s výjimkou vozů Enyaq iV, Kamiq a Scala, u nichž bude služba zpřístupněna později.

Zároveň je potřeba mít v aplikaci MyŠkoda aktivovaný balíček Care Connect a funkci Vzdáleného Odemknutí/ Zamknutí. Doručení do vozu je možné v lokalitách obsluhovaných vlastní dopravou e-shopu dopravou AlzaExpres (v Praze a přilehlém okolí).

Po propojení se zákaznickým účtem na Alza.cz stačí při objednávání přes web i mobilní aplikaci v košíku zaškrtnout možnost „doručit do mého automobilu“ a zvolit den, čas a přibližnou adresu, kde bude vozidlo parkovat.

Vozidlo musí být zaparkované na veřejně dostupném místě a nesmí být skryté před mobilním signálem (například v podzemní garáži), aby jej bylo možné odemknout. Konkrétní kurýr AlzaExpresu pak může v daný čas jedinkrát odemknout příslušné vozidlo pro doručení zásilky.

Alza upřesňuje, že touto cestou není možné doručit nadměrné zboží. Cena za jedno doručení je 149 korun, v testovacím režimu mohou zákazníci po omezenou dobu první doručení vyzkoušet zdarma.

Zdroj: Alza.cz