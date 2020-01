Alza.cz vykázala v roce 2019 rekordní obrat 29,3 miliardy korun

Internetový prodejce Alza.cz uvedl, že podle předběžných výsledků dosáhl v roce 2019 obratu 29,3 miliard Kč bez DPH. Rekordní rok společnosti přinesl 12,3 milionu objednávek a přes 37 milionů prodaných kusů zboží.

Alza.cz dodává, že celkem 56 % plateb bylo uskutečněno kartou, 55 % návštěv webových stránek šlo z mobilních zařízení. Pobočky za rok 2019 navštívilo 7,5 milionů zákazníků, báze unikátních zákazníků překročila 4 miliony.

V roce 2019 pokořily některé segmenty na Alze hranici dvou miliard; šlo o notebooky, mobilní telefony, malé domácí spotřebiče, bílé elektro a příslušenství. Mezi miliardové segmenty pak patří televizory, počítačové komponenty a audio-video.

Růst napříč zeměmi

„Firmě se dařilo růst meziročně i napříč zeměmi: Maďarsko rostlo o 69 %, Slovensko 15,4 %, Česko 15,5 %. Ve firemním segmentu jsme dosáhli podílu 30 % na celkovém obratu a vidíme zde velký potenciál,“ řekl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz

Trvale stoupající je dle internetového prodejce i zájem o finanční služby. Počet zákazníků využívajících Třetinku (nákup za třetinu ceny s doplacením do 3 měsíců bez navýšení) se podle Alzy meziročně téměř ztrojnásobil.

Vzrostl také zájem o službu Alza NEO (pronájem přístrojů), kde firemní zákazníci tvoří již 25 %. Společnost dodává, že další služby jako pojištění produktů nebo prodloužená záruka rostly o polovinu rychleji než celá Alza.

Celkem 56 % zákazníků e-shopu dává přednost platbě kartou (28 % online, 28 % přes terminál na pobočce nebo v AlzaBoxu). Popularita placení kartou dle firmy roste na úkor hotovosti, dobírka si na oplátku udržuje konstantní oblíbenost.

Jízda pokračuje

Alza.cz v neposlední řadě uvádí, že do roku 2020 vstoupila s nabídkou 272 000 položek. Firma letos plánuje další investice do služeb spojených s doručením zboží – mimo jiné se AlzaExpres rozjede do dalších měst a přibydou další AlzaBoxy.

Rozvíjet bude i interní systémy, s čímž souvisí i nábor odborníků nejen z oblasti IT. E-shop dodává, že chybět nebudou ani novinky a zajímavostí z oblasti nejnovějších technologií.

Zdroj: Alza.cz