Also rozšiřuje podporu při přechodu na cloud, kupuje Daquas

Společnost Also oznámila akvizici firmy Daquas, která se specializuje na produkty Microsoft. Odborné znalosti v této oblasti by Alsu měly pomoci rozšířit podporu zákazníků v rámci platformy Also Cloud Marketplace (ACMP).

Distributor s přidanou hodnotou Daquas je podle Alsa jedním z předních poskytovatelů cloudových řešení (CSP) pro společnost Microsoft.

Společnost rovněž poskytuje poradenství v oblasti Software Asset Managementu (SAM), IT Asset Managementu (ITAM) a také znalosti ohledně transformace softwarových licencí do cloudové strategie.

Odbornost Daquasu by měla společnosti umožnit urychlit přístup ke 150 milionům potenciálních uživatelů v Evropě a získat celkový adresovatelný trh ve výši zhruba 300 miliard eur. Z těchto znalostí budou mít prospěch také partneři PAAS po celém světě.

„Zkušenosti společnosti budou cenné při zavádění a rozšiřování Also Cloud Marketplace v ČR, ale také přicházejí s odbornými znalostmi v oblasti licencování a přispějí k dalšímu zvýšení ziskovosti na úrovni skupiny,“ uvedl Jan Bogdanovich, SVP consumptional business v Also Holding AG.

Zdroj: Also