Acronis v roce 2021 zaznamenal nejlepší výsledek ve své historii

Společnost Acronis oznámila, že uplynulý rok 2021 byl doposud nejlepším rokem v její historii. Společnost rostla jak co do obratu, tak i do počtu zákazníků, partnerské sítě a objemu spravovaných dat.

Na globální úrovni Acronis registruje 20 000 poskytovatelů služeb, kteří využívají platformu Acronis Cyber Protect Cloud k ochraně více než 750 000 podniků a organizací po celém světě.

Společnost podotýká, že oproti roku 2020 došlo jen v Evropě ke 118% nárůstu objemu dat chráněných v rámci cloudové platformy a 32% nárůstu počtu zákazníků.

Velký rozmach v ČR a SR

Ještě vyšší dynamiku pak měla poptávka po službách Acronis na českém a slovenském trhu, ať již po službách zálohování dat či kybernetické bezpečnosti. K lepším výsledkům výrazně napomohlo mimo jiné i loňské otevření lokálního datového centra v Praze.

Acronis například zaznamenal 330% růst záloh Microsoft 365, objem dat chráněný s využitím služby Disaster Recovery vzrostl dokonce více než osminásobně. Celkově se lokální poptávka po využití služeb kybernetické bezpečnosti Acronis zvýšila o 411 %.

„Pokračující tlak na digitalizaci celých odvětví ekonomiky vedl i v roce 2021 k dalšímu prohloubení závislosti na informačních technologiích a datech,“ řekl Aleš Hok, obchodní ředitel společnosti Zebra Systems, která zastupuje Acronis v ČR a SR.

„Jsme rádi, že díky lokálnímu Acronis Data Center mohou naši partneři nabízet svým zákazníkům komplexní služby kyberochrany splňující nyní i požadavky na umístění v dané lokalitě,“ doplnil.

Zdroj: Acronis