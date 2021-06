Accenture v reakci na aktuální situaci nabírá stovky nových expertů

Společnost Accenture oznámila, že rozšiřuje svoje expertní týmy v České republice, aktuálně o stovky nových pracovních míst. Uplatnění zde podle společnosti mohou najít i čerství absolventi vysokých škol, zejména technického a ekonomického zaměření.

Nábor v ČR souvisí se zájmem firem o cloudové služby i řešení a s poptávkou po odborném servisu v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti. Nabídka směřuje jak zkušené odborníky, na zájemce o práci v těchto oborech, kteří zatím nemají potřebné znalosti a dovednosti.

„V současné době nabízíme řadu volných pozic v různorodých odděleních. Jde především o oblast cloudu a počítačové bezpečnosti, ale také práci v oddělení Technology a Services,“ přibližuje Petr Bujalka, manažer náboru Accenture v ČR.

„Atraktivní a dlouhodobě perspektivní může být pro uchazeče práce v Cyber Fusion centru, které z Prahy zajišťuje bezpečnost IT systémů pro zákazníky z celého světa,“ doplňuje Michal Merta, odborník na bezpečnost a ředitel Cyber Fusion Centra.

Průzkumy Accenture poukazují na to, že výchova a udržení talentů je jedním z předpokladů pro to, aby firmy v současném turbulentním světě prosperovaly. U technických talentů je to o to složitější, že je o ně velký zájem, a to nejen ze strany technologických firem.

Zdroj: Accenture