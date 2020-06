Ericsson: Do roku 2025 budou sítě 5G používat bezmála tři miliardy lidí

Společnost Ericsson ve svém červnovém Mobility Reportu uvádí, že do konce letošního roku dosáhne globální počet uživatelů sítí páté generace 190 milionů. Do konce roku 2025 by pak číslo mělo vzrůst až na 2,8 miliardy.

Zpráva se vyjadřuje i k roli sítí a digitální infrastruktury během pandemie covid-19. Karanténní opatření podle Ericssonu vyvolalo rychlý přesun síťového provozu z kanceláří do obytných oblastí, což zvýšilo důležitost národní infrastruktury.

Společnost dále uvádí, že na některých trzích došlo v souvislosti s pandemií ke zpomalení růstu poptávky po 5G. Zpomalení je nicméně podle odborníků vyváženo jinými trhy, na nichž dochází ke zvýšení zájmu o tuto technologii.

„Celkový počet připojení není jedinou proměnnou pro měření úspěchu 5G. Dopad této technologie posuzujeme také na základě výhod, které přináší lidem a společnostem,“ vysvětluje Fredrik Jejdling, výkonný viceprezident a vedoucí sítí Ericssonu.

„5G slouží jako hnací síla inovací. Současná krize zdůraznila skutečnou hodnotu propojitelnosti a roli, kterou může hrát v nastartování ekonomik,“ dodává.

Provoz domácích sítí vzrostl až o 100 %

Změny v chování podle Ericssonu způsobily měřitelné změny ve využívání pevných i mobilních sítí. Největší podíl na zvýšení provozu podle reportu vykazují pevné domácí sítě, které zaznamenaly nárůst o 20–100 %.

V jiné studii Ericcsonu celkem 83 % respondentů z 11 zemí uvedlo, že jim ICT technologie výrazně pomohly vyrovnat se s omezujícími opatřeními. Třetina dotázaných pak plánuje investovat do 5G a vylepšeného širokopásmového domácího připojení, aby byla lépe připravena na případnou druhou vlnu COVID-19.

Rozšířená role FWA

Společnost v neposlední řadě předpokládá, že počet připojení pomocí sítě Fixed Wireless Access (FWA) dosáhne do konce roku 2025 téměř 160 milionů. FWA tak bude představovat 25 % celosvětového datového provozu v mobilní síti.

Odborníci dále odhadují, že na konci roku 2019 činil celosvětový datový přenos pomocí FWA sítí přibližně 15 % celkového globálního objemu. Nyní se předpokládá, že v roce 2025 vzroste přenos téměř 8krát a dosáhne 53 exabytů, což by představovalo 25 % celkového celosvětového datového provozu v mobilní síti.

Zdroj: Ericsson