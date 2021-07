Zebra Systems: Sedm hlavních rizik osobních zařízení využívaných k práci

Společnost Zebra Systems uvádí, že s rozvojem práce na dálku se zvyšují také rizika častější práce s BYOD zařízeními. Poskytovatelé MSP služeb proto potřebují komplexní nástroje obsahující funkce k ochraně před hrozbami využívání osobních zařízení k práci.

Podle průzkumu společnosti Dell je 61 % mladých pracovníků (generace Y) přesvědčeno, že jejich osobní nástroje jsou lepší než ty pracovní, navíc 60 % všech pracovníků používá k práci svůj chytrý telefon.

Zebra Systems v tomto kontextu upozorňuje, že se uživatelé vystavují řadě možných hrozeb. Patří mezi ně například krádež dat, kdy uživatelé jsou při osobních aktivitách méně opatrní, což může zapříčinit neoprávněný přístup k firemním datům.

Neopatrnost se nevyplácí…

Při stahování uživatelé podle odborníků nerozlišují mezi osobními (např. hry) či firemními soubory, což může vést k napadení firemní sítě. Kybernetický útok může přinést právní důsledky a ztrátu reputace nejen pro koncového zákazníka ale také pro MSP poskytovatele.

Podle Zebry nebývá výjimkou, že uživatelé v poznámkách na svých osobních zařízeních uchovávají hesla do firemních systémů. Navíc pokud uživatel nemá povědomí o firemní bezpečnostní politice, nemůže k práci správně používat ani vlastní mobilní zařízení.

Podobně riziková situace nastává, když pracovník odejde do jiné firmy a zůstanou mu přístupy do systémů předchozího zaměstnavatele. Řada uživatelů v neposlední řadě využívá veřejné cloudové služby mimo chráněné firemní IT infrastruktury a vystavují tím firemní sítě hrozbám.

… ale důkladnost ano

Klíčové funkce MSP řešení k eliminaci těchto rizik jsou podle společnosti Zebra Systems schopnost zamknout mobilní zařízení na dálku, vymazat jeho obsah a smazat hesla z centrální konzole řešení pro vzdálenou správu.

„Dnes je takřka nemožné si představit, že by zaměstnanci v práci nevyužívali svá osobní zařízení včetně chytrých telefonů,“ uvedl Ondřej Šabata, sales engineer pro řešení N-able ve společnosti Zebra Systems.

„S touto variantou proto musejí MSP poskytovatelé automaticky počítat a proaktivně vytvářet pravidla a využívat nástroje k minimalizaci všech rizik,“ dodává.

Zdroj: Zebra Systems