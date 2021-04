Zebra Systems: Poptávkou po řízených službách bude rezonovat IT bezpečnost

Společnost Zebra Systems uvádí, že poptávku po MSP službách zásadně ovlivní nejnovější trendy kybernetických útoků, včetně vylepšených vyděračských taktik, malwarových technik a nových cest k napadání firemních systémů.

Od poskytovatelů IT a řízených služeb to podle distributora bude vyžadovat posílení aktuální nabídky služeb tak, aby vyšli vstříc poptávce zákazníků v oblasti IT bezpečnosti.

Společnost N-able řadí k hlavním kybernetickým rizikům zejména randsomware, nové vektory útoků (například prostřednictvím otevřených internetových portů), bezsouborové útoky a útoky směřující na MSP.

N-able doporučuje, že aby MSP, poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé IT bezpečnosti ochránili své zákazníky, potřebují zvýšit úroveň vlastní IT bezpečnosti nebo využít služeb externího MSSP.

„Poskytování řízených služeb dnes již není o samotných dodávkách vzdálené správy, ale vyžaduje další vrstvy IT bezpečnosti,“ uvedl Ondřej Šabata, sales engineer pro řešení N-able ve společnosti Zebra Systems.

„Stále důležitější součástí schopnosti MSP dodavatelů ochránit své klienty je využívání ucelených MSP nástrojů s integrovanými funkcemi kybernetické bezpečnosti, které si dokáží poradit se všemi způsoby kybernetického napadení,“ dodal.

Zdroj: Zebra Systems