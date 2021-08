Zebra Systems: IT správci podceňují útoky na webové systémy

Společnost Zebra Systems uvedla na základě svého průzkumu mezi svými partnery, že téměř dvě třetiny organizací by pocítilo vážné provozní následky již po 5 hodinách svých nefunkčních webových systémů.

Přesto nechráněné firemní weby považuje podle průzkumu za hlavní hrozbu pro firemní bezpečnost jen necelá desetina – konkrétně 9 % – IT administrátorů.

Z dotazování dále vyplynulo, že aby byly webové systémy mimo provoz bez vážných následků na fungování firmy, uvedlo 36 % IT správců maximální výpadek do 24 hodin, 41 % správců do 5 hodin, 18 % do 1 hodiny a 5 % uvedlo, že nesmí vypadnout vůbec.

Celkem 59 % respondentů uvedlo, že ochranu webových systémů řeší jejich hostingová služba, 27 % využívá firewall před webovým serverem, 18 % využívá cloudové řešení a 14 % používá zabezpečení webového serveru. Jen 5 % nechrání web vůbec.

„Podle zprávy Cloudflare z prvního letošního čtvrtletí se množí počet případů, kdy kybernetičtí útočníci žádají za zastavení DDoS útoku na webovou infrastrukturu tučné výkupné,“ komentuje Michal Hebeda, sales engineer ze společnosti Zebra Systems.

„Jedná se o stále častější typ ransomwarového útoku, a zejména IT správci v organizacích, které jsou velmi citlivé na výpadky webových systémů, by měli přijmout adekvátní opatření,“ zdvihá varovný prst.

Zdroj: Zebra Systems