Vshosting: Polovina českých IT firem nemůže najít zaměstnance, situaci řeší outsourcingem

Společnost Vshosting~ uvádí, že trh práce se stále potýká s nedostatkem IT expertů. Situace v České republice se podle průzkumu za poslední léta vůbec nezlepšila, s problémy při náboru IT odborníků bojuje 54 % firem v IT a komunikacích.

Podle dat statistického úřadu Evropské Unie se v roce 2020 potýkala s problémy najmout odborníky z oblasti IT a komunikace více než polovina IT firem (54 %). Situaci řada z nich řeší odklonem od tradičního zaměstnaneckého modelu směrem k outsourcingu

„Shánět vlastní IT experty je v dnešní době komplikované, nákladné a navíc extrémně zdlouhavé. Stále více firmám se vyplatí řešit IT externě,“ říká obchodní ředitel firmy Vshosting~ David Lintimer.

Klíčovou roli podle něj hraje i specifické zaměření daných IT expertů. „Například péči o serverovou infrastrukturu je pro 95 % firem lepší outsourcovat, protože získají větší know-how a odbornost za výhodnějších podmínek,“ upřesňuje Lintimer.

Práce na dálku i nábor daleko za hranicemi

Přestože počet IT specialistů v rámci Evropské unie pomalu roste, poptávka po nich se zvyšuje mnohem rychleji. Situace na trhu práce je tak pro firmy každým rokem horší. Podle údajů náborových společností na českém trhu momentálně chybí 15 až 20 tisíc IT pracovníků.

Vshosting~ uvádí, že kromě outsourcingu firmy stále více hledají IT experty za hranicemi. V řadě evropských zemí je totiž počet kvalifikovaných IT pracovníků vyšší než v České republice. Pokud navíc společnost nabízí možnost práce na dálku, nábor do IT oddělení si významně usnadní.

I když na outsourcing služeb ani na to, že své zaměstnance nikdy nepotkají v kanceláři, ještě nejsou české firmy tolik zvyklé, situace se podle společnosti rychle mění. Všechny důležité ukazatele nasvědčují tomu, že popularita těchto modelů se bude nadále zvyšovat.

Zdroj Vshosting~