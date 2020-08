VMware: Vedení firem by podle podnikových manažerů mělo mít IT v krvi

Průzkum společnosti VMware mezi podnikovými manažery v regionu EMEA odhalil, že klíčem k úspěchu firem je najímání lidí se zkušenostmi v IT na pozice nejvyšších manažerů. Shodly se na tom bezmála tři čtvrtiny (71 %) dotázaných.

VMware dále zjistil, že povýšení členů IT týmu do vedoucích rolí má zásadní přínos pro celý podnik. Co se týče konkrétních přínosů, 50 % manažerů vyzdvihlo zvýšení efektivity v celém podniku, 42 % uvádí zvýšení obchodní výkonnosti, 40 % spatřuje vyšší inovační potenciál a 37 % lepší zákaznickou zkušenost.

Podniky v regionu EMEA si podle průzkumu navíc uvědomují přínosy modernizovaných aplikací v době pandemie z hlediska zvýšení výkonnosti a odolnosti. Technologie například pomáhají flexibilně upravovat obchodní modely.

Technologie jsou klíčové pro pokrok

Více než polovina (57 %) respondentů vyzdvihuje roli modernizovaných aplikací v umožnění práce na dálku a více než třetina zmiňuje schopnost průběžně provádět aktualizace v reakci na změny podmínek (39 %) a zajistit spolehlivý provoz systémů (37 %).

Více než tři čtvrtiny (80 %) vývojářů aplikací a IT manažerů v regionu EMEA se podle VMwaru domnívají, že bez úspěšné modernizace aplikací nebudou podniky schopné poskytovat nejkvalitnější možnou zákaznickou zkušenost.

„Podnikoví manažeři dosud nikdy nemuseli řešit tolik změn, takže výhodu mají ti, kdo jsou dobře obeznámeni s technologiemi a vědí, jak jim mohou aplikace pomoci adaptovat na libovolné podmínky na trhu a ovlivňovat budoucí výkonost a odolnost jejich podniků,“ uvádí Ed Hoppit, ředitel VMwaru odpovědný za aplikace v EMEA.

„Tři čtvrtiny podnikových manažerů z celého světa se shodují, že technické znalosti u manažerů vedou k úspěchu. Současná pandemie způsobila, že desetiletá digitální transformace proběhla během několika málo měsíců,“ dodává.

Zdroj: VMware