Veeam Software: Bezpečnost cloudu je pro české společnosti prioritou

Společnost Veeam Software se ve své studii Veeam Data Protection Report 2021, v níž se zabývala překážkami v digitální transformaci, zveřejnila i další závěry týkající se východoevropských organizací včetně českých podniků.

Veeam odhalil, že během dvou let většina organizací očekává, že bude postupně, ale neustále snižovat počet svých fyzických serverů, udržovat a posilovat svou virtualizovanou infrastrukturu a že přejdou na strategii orientovanou primárně na cloud.

Výsledkem podle odborníků bude, že polovina produkčních úloh bude do roku 2023 hostována v cloudu, což většinu organizací donutí, aby znovu přehodnotily svou strategii ochrany v nových produkčních prostředích.

Do cloudu organizace žene lepší návratnost investic

Společnost dále uvádí, že zálohování se přesouvá z onsite do cloudových řešení, která jsou spravována poskytovatelem služeb, přičemž trajektorie směřuje z 27 % v roce 2020 ke 45 % do roku 2023.

Organizace se zaměřují i na zvýšení spolehlivosti – podle průzkumu mezi lokálními organizacemi je pro 35 % respondentů právě spolehlivost nejdůležitější hnací silou ke změně primárního zálohovacího řešení.

Celkem 34 % dotázaných uvedlo, že nejdůležitějším faktorem změny bylo zlepšení ekonomiky jejich řešení, včetně zlepšení návratnosti investic a/nebo celkových nákladů na vlastnictví a snížení nákladů na hardware a software.

České společnosti odpovědnější než globální průměr

Veeam rovněž zjistil, že 68 % organizací má „mezeru dostupnosti“ mezi tím, jak rychle zvládnou obnovit aplikace, a jak rychle by je potřebovali obnovovat. To je podle odborníků méně než globální průměr (80 %).

Stejný podíl (68 %) dotázaných organizací má „mezeru v ochraně“ mezi tím, jak často jsou zálohována data a kolik dat si mohou dovolit ztratit vinou výpadku. I to je méně než globální průměr, jenž činí 76 %.

Celkem 45 % lokálních organizací se podle Veeamu do roku 2023 spojí s poskytovatelem služby typu „zálohování jako služba“ (Backup as a Service, BaaS) a 52 % plánuje ve stejném časovém období nasadit službu typu „zotavení po havárii jako služba“ (Disaster Recovery as a Service, DRaaS).

“Bezpečnost obecně je historicky na čele seznamu priorit českých společností,“ komentuje Martin Štětka, regionální manažer CEE ve společnosti Veeam Software.

„Zabezpečení dat hraje významnou roli úsilí o digitální transformaci, kdy ji více než čtvrtina regionálních respondentů uvádí jako jednu z největších výzev pro příštích 12 měsíců,“ dodává.

