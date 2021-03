Veeam: Selhávání 58 % datových záloh omezuje iniciativy digitální transformace

Společnost Veeam Software zveřejnila studii s názvem Veeam Data Protection Report 2021, z nějž vyplývá, že 58 % datových záloh selhává, což znamená, že data zůstávají nechráněná, podkopávají výzvy v oblasti ochrany dat schopnost organizací po celém světě realizovat iniciativy digitální transformace.

Průzkum odhalil, že na pozadí covid-19 a následné ekonomické nejistoty, kterou 40 % top manažerů uvádí jako největší hrozbu pro digitální transformaci své organizace v příštích 12 měsících, jim brání v transformačních iniciativách nedostatečná ochrana dat a výzvy pro kontinuitu podnikání, které pandemie představuje.

„Během posledních 12 měsíců čelili top manažeři po celém světě jedinečnému souboru výzev, jak zajistit, aby zůstala data chráněna ve velmi rozmanitém provozním prostředí,“ řekl Danny Allan, technologický ředitel a senior viceprezident produktové strategie společnosti Veeam.

„V reakci na pandemii jsme viděli, jak organizace zrychlují iniciativy digitální transformace o roky a měsíce, aby se udržely na trhu. Způsob, jakým jsou spravována a chráněna data, je však nadále podkopává,“ dodává.

Firmy podle Allana brzdí zastaralé IT a neaktuální možnosti ochrany dat, stejně jako čas a peníze investované do reakce na nejnaléhavější výzvu, kterou představuje covid-19. „Dokud nebudou tyto nedostatky odstraněny, bude se skutečná transformace organizacím nadále vyhýbat,“ varuje.

Neodkladné akce v oblasti ochrany dat

Respondenti uvedli, že jejich možnosti ochrany dat nejsou schopny držet krok s požadavky digitální transformace jejich organizace, což představuje hrozbu pro kontinuitu podnikání a potenciálně to může mít vážné důsledky pro jejich reputaci i výkon.

Veeam uvádí, že navzdory integrální roli, kterou hraje zálohování v moderní ochraně dat, není 14 % všech dat vůbec zálohováno a 58 % obnov selže, takže jsou v případě výpadku způsobeného kybernetickým útokem firemní data nechráněná a nenahraditelná.

Časté jsou podle dotázaných i neočekávané výpadky, které za posledních 12 měsíců zažilo 95 % organizací; a protože v předchozím roce měl jeden ze čtyř serverů alespoň jeden neočekávaný výpadek, jsou dopady prostojů a ztráty dat až příliš časté.

Klíčové podle Veeamu je, že firmy vidí, jaký to má dopad na jejich výsledovku, přičemž více než polovina top manažerů uvedla, že to může vést ke ztrátě důvěry vůči jejich organizaci ze strany zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných osob.

Vliv pandemie na IT strategie

Průzkum naznačil, že v reakci na digitální akceleraci způsobenou pandemií covidu-19 si top manažeři uvědomují potřebu přijmout přístup založený na cloudu a změnit způsob poskytování IT.

Mnoho z nich tak již učinilo, přičemž 91 % v prvních měsících pandemie zvýšilo využití cloudových služeb a většina v tom bude pokračovat, a 60 % plánuje přidat do své strategie poskytování IT více cloudových služeb.

Přestože si podniky podle Veeamu uvědomují potřebu zrychlit své cesty k digitální transformaci během příštích 12 měsíců, 40 % z nich uznává, že ekonomická nejistota představuje pro jejich iniciativy digitální transformace hrozbu.

Digitální transformace začíná digitální odolností

Veeam informuje, že vzhledem k tomu, že organizace stále častěji nasazují rychlým tempem moderní IT služby, nedostatečné možnosti a zdroje ochrany dat povedou k tomu, že iniciativy digitální transformace ochabnou, nebo dokonce selžou.

Top manažeři již tento dopad podle průzkumu pociťují, přičemž 30 % z nich připouští, že jejich iniciativy digitální transformace se během posledních 12 měsíců zpomalily nebo zastavily.

Překážek je podle Veeamu mnoho, včetně toho, že se IT týmy příliš soustředí na udržování provozu během pandemie (53 %), závislosti na starších IT systémech (51 %) a nedostatku dovedností IT pracovníků pro implementaci nové technologie (49 %).

Společnost odhaduje, že v příštích 12 měsících se budou šéfové IT snažit dostat svou digitální transformaci zpět na správnou cestu, hledáním okamžitých řešení jejich kritických potřeb v ochraně dat, přičemž téměř třetina se bude snažit přesunout ochranu dat do cloudu.

„Jedním z hlavních posunů, které jsme za posledních 12 měsíců zaznamenali, je nepochybně větší digitální propast mezi těmi, kteří měli plán digitální transformace, a těmi, kteří byli připraveni méně. První z nich zrychlili svou schopnost realizace a druzí zpomalili,“ dodal Allan.

„Prvním krokem k digitální transformaci je být digitálně odolný. Organizace obecně naléhavě hledají řešení pro modernizaci své ochrany dat prostřednictvím nasazení cloudu,“ uzavírá.

Zdroj: Veeam Software